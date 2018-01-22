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Нацбанк серйозно перепише валютні правила в Україні: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Чиновники почнуть по-новому розраховувати офіційний курс і запустять новий механізм — Matching
Дивися повний текст Нацбанк серйозно перепише валютні правила в Україні: що готується
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:38
Це зрада чи перемога?
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