RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк серйозно перепише
валютні правила в Україні: що...

Нацбанк серйозно перепише валютні правила в Україні: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:38

Нацбанк серйозно перепише валютні правила в Україні: що...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники почнуть по-новому розраховувати офіційний курс і запустять новий механізм — Matching

Дивися повний текст Нацбанк серйозно перепише валютні правила в Україні: що готується.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:38

Це зрада чи перемога?
papazina
 
Повідомлень: 519
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні визначать найефективніші варіанти опалення для...
R2 » Вів 23 січ, 2018 11:20
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 11:20
hodkonem36
"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ 1, 2, 3
R2 » Пон 22 січ, 2018 13:19
20 1819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 11:12
ledov
В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини...
R2 » Вів 23 січ, 2018 09:40
3 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 10:43
bobo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8694)
23.01.2018 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.