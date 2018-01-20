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Екс-співробітник "Брокбізнесбанку" отримав п'ять років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Колишній заступник директора Департаменту інвестиційної діяльності АТ "Брокбізнесбанк" Юрій Виноград був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно.
Дивися повний текст Екс-співробітник "Брокбізнесбанку" отримав п'ять років умовно за розорення фінустанови - ЗМІ
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Додано: Вів 23 січ, 2018 11:46
Не устаю передавать привет Порошенко и Ко :) и 5 тыс.грн. это очень жестоко ;)
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