RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Екс-співробітник "Брокбізнесбанку"
отримав п'ять років...

Екс-співробітник "Брокбізнесбанку" отримав п'ять років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:46

Екс-співробітник "Брокбізнесбанку" отримав п'ять років...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній заступник директора Департаменту інвестиційної діяльності АТ "Брокбізнесбанк" Юрій Виноград був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно.

Дивися повний текст Екс-співробітник "Брокбізнесбанку" отримав п'ять років умовно за розорення фінустанови - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:46

Не устаю передавать привет Порошенко и Ко :) и 5 тыс.грн. это очень жестоко ;)
Igorten
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири...
R2 » Вів 23 січ, 2018 11:24
3 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 12:02
foreliy
Android-троян Skygofree отримав кілька унікальних функцій
R2 » Суб 20 січ, 2018 13:45
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 13:45
Джон
"Західукргеологія" оцінила прогнозні ресурси золота в...
R2 » П'ят 19 січ, 2018 14:38
2 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:45
Igorten
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8694)
23.01.2018 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.