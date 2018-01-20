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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:59

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність

Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата Президента України Петра Порошенка в 2017 році склала 336 тис. грн, і вся сума була спрямована на благодійність.

Дивися повний текст Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність.
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