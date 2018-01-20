|
|
Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата Президента України Петра Порошенка в 2017 році склала 336 тис. грн, і вся сума була спрямована на благодійність.
Дивися повний текст Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79501
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:59
Це зрада чи перемога?
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:44
крошки со стола упали
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама