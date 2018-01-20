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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:45

Re: порошенко спрямував

  galex написав:зрада конечно. все что происходит в Украине - зрада

Куда упали крошки? вернул в бюджет
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:10

Благодійність добре, але чому вони не платять податки? з 7 грудня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ЦЕКК", що є ядром корпорації "Рошен" перестало бути платником податку на додану вартість (ПДВ).
viktorovski
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:46

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

У Фонд Ріната Ахметова?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:37

  sal написав:
  galex написав:зрада конечно. все что происходит в Украине - зрада

Куда упали крошки? вернул в бюджет


про крошки уже было, тщательнее договаривайтесь между собой что ли ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:06

ужас. это наверное незаконно. ватка гневается и нэгодуэ
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:37

Интересно Липецкая лолита знает, что его зарплата пошла на благотворительность?!
volodya0006
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:45

  LOKY написав:Благотворительность делается без огласки, если в помыслах было действительно помочь кому-то. А тут решили на всю страну раструбить о каких-то копейках.

Он и кровь сдавал на публику.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:18

  Jack Reacher написав:Вы как хотите, но после такого я уже сам нарисовал бюллетень и понес на избирательный участок!


Главное сложить его правильно не забудь 8)

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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 01:57

  ruvex написав:
  LOKY написав:Благотворительность делается без огласки, если в помыслах было действительно помочь кому-то. А тут решили на всю страну раструбить о каких-то копейках.

Он и кровь сдавал на публику.

Прирожденный актер. Как играет! Его талант в театре или в кино пригодился бы. И народ бы любил, а так... Человек, который болен сахарным диабетом не может быть донором ни крови, ни плазмы.
Ledovsky
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 07:22

Да это они, не себе, нет, это они народу просто постоянно хотят лучше сделать... Чтоб свободнее народ себя чувствовал..
13_666
 
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