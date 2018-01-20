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Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:45
galex написав:
зрада конечно. все что происходит в Украине - зрада
Куда упали крошки? вернул в бюджет
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sal
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:10
Благодійність добре, але чому вони не платять податки? з 7 грудня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ЦЕКК", що є ядром корпорації "Рошен" перестало бути платником податку на додану вартість (ПДВ).
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viktorovski
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:46
У Фонд Ріната Ахметова?
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:37
sal написав: galex написав:
зрада конечно. все что происходит в Украине - зрада
Куда упали крошки? вернул в бюджет
про крошки уже было, тщательнее договаривайтесь между собой что ли ))
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galex
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Додано: Вів 23 січ, 2018 22:06
ужас. это наверное незаконно. ватка гневается и нэгодуэ
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yarg
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Додано: Вів 23 січ, 2018 22:37
Интересно Липецкая лолита знает, что его зарплата пошла на благотворительность?!
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volodya0006
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Додано: Вів 23 січ, 2018 22:45
LOKY написав:
Благотворительность делается без огласки, если в помыслах было действительно помочь кому-то. А тут решили на всю страну раструбить о каких-то копейках.
Он и кровь сдавал на публику.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 01:57
ruvex написав: LOKY написав:
Благотворительность делается без огласки, если в помыслах было действительно помочь кому-то. А тут решили на всю страну раструбить о каких-то копейках.
Он и кровь сдавал на публику.
Прирожденный актер. Как играет! Его талант в театре или в кино пригодился бы. И народ бы любил, а так... Человек, который болен сахарным диабетом не может быть донором ни крови, ни плазмы.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 07:22
Да это они, не себе, нет, это они народу просто постоянно хотят лучше сделать... Чтоб свободнее народ себя чувствовал..
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