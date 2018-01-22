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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:00

  buratinyo написав:ну, что тут скажешь? Молодец, конечно. Но все же думаю, что было бы лучше, если бы он эти деньги направил именно в бюджет страны, а не на какую-то благотворительность.


ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?

- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:21

  galex написав:
  buratinyo написав:ну, что тут скажешь? Молодец, конечно. Но все же думаю, что было бы лучше, если бы он эти деньги направил именно в бюджет страны, а не на какую-то благотворительность.


ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?

- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно


В таком случае логично было бы galex отказаться от своей заработной платы за пламенные посты на форумах. Ведь все равно эти деньги будут им потрачены на оплату российского газа по не рыночной цене, которую придумали Фирташ и ко. Ведь остатков денег после оплаты за газ не хватит, чтобы купить украинскую шоколадку.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:53

  buratinyo написав:
  galex написав:
  buratinyo написав:ну, что тут скажешь? Молодец, конечно. Но все же думаю, что было бы лучше, если бы он эти деньги направил именно в бюджет страны, а не на какую-то благотворительность.


ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?

- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно


В таком случае логично было бы galex отказаться от своей заработной платы за пламенные посты на форумах. Ведь все равно эти деньги будут им потрачены на оплату российского газа по не рыночной цене, которую придумали Фирташ и ко. Ведь остатков денег после оплаты за газ не хватит, чтобы купить украинскую шоколадку.



денег, получаемых мною как it-специалистом в аутсорсинге мне хватает чтобы не заниматься низкооплачиваемой собачьей работой форумного тролля. на газ вообще копейки уходят, может 5-7$ в месяц и то в дачный сезон. да и вся коммуналка менее 10% дохода. не кичусь и не хвастаюсь, просто пояснение того почему я не платный порохобот, а просто выступаю за здравый смысл.
galex
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