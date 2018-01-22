Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність

ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?
- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:00
ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?
- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:21
В таком случае логично было бы galex отказаться от своей заработной платы за пламенные посты на форумах. Ведь все равно эти деньги будут им потрачены на оплату российского газа по не рыночной цене, которую придумали Фирташ и ко. Ведь остатков денег после оплаты за газ не хватит, чтобы купить украинскую шоколадку.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:53
денег, получаемых мною как it-специалистом в аутсорсинге мне хватает чтобы не заниматься низкооплачиваемой собачьей работой форумного тролля. на газ вообще копейки уходят, может 5-7$ в месяц и то в дачный сезон. да и вся коммуналка менее 10% дохода. не кичусь и не хвастаюсь, просто пояснение того почему я не платный порохобот, а просто выступаю за здравый смысл.
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