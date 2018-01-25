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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:00

  buratinyo написав:ну, что тут скажешь? Молодец, конечно. Но все же думаю, что было бы лучше, если бы он эти деньги направил именно в бюджет страны, а не на какую-то благотворительность.


ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?

- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:21

  galex написав:
  buratinyo написав:ну, что тут скажешь? Молодец, конечно. Но все же думаю, что было бы лучше, если бы он эти деньги направил именно в бюджет страны, а не на какую-то благотворительность.


ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?

- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно


В таком случае логично было бы galex отказаться от своей заработной платы за пламенные посты на форумах. Ведь все равно эти деньги будут им потрачены на оплату российского газа по не рыночной цене, которую придумали Фирташ и ко. Ведь остатков денег после оплаты за газ не хватит, чтобы купить украинскую шоколадку.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:53

  buratinyo написав:
  galex написав:
  buratinyo написав:ну, что тут скажешь? Молодец, конечно. Но все же думаю, что было бы лучше, если бы он эти деньги направил именно в бюджет страны, а не на какую-то благотворительность.


ну перекачались бы они через субсидии к Ахметову. Тот кстати может и закинул бы в упомянутый "фонд Рината Ахметова" и в чем от этого профит?

- а давай ограбим церковь и раздадим деньги бедным?
- зачем? они их понесут обратно


В таком случае логично было бы galex отказаться от своей заработной платы за пламенные посты на форумах. Ведь все равно эти деньги будут им потрачены на оплату российского газа по не рыночной цене, которую придумали Фирташ и ко. Ведь остатков денег после оплаты за газ не хватит, чтобы купить украинскую шоколадку.



денег, получаемых мною как it-специалистом в аутсорсинге мне хватает чтобы не заниматься низкооплачиваемой собачьей работой форумного тролля. на газ вообще копейки уходят, может 5-7$ в месяц и то в дачный сезон. да и вся коммуналка менее 10% дохода. не кичусь и не хвастаюсь, просто пояснение того почему я не платный порохобот, а просто выступаю за здравый смысл.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:33

Отдавать так легко 336 тыс.грн - стало быть для него это не деньги. Значит президент живет не на зарплату, соответственно и думает не о стране, а об обогащении на стороне и решении своих вопросов.
kravian
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:45

  kravian написав:Отдавать так легко 336 тыс.грн - стало быть для него это не деньги. Значит президент живет не на зарплату, соответственно и думает не о стране, а об обогащении на стороне и решении своих вопросов.


Если вы посмотрите на его декларацию - вы увидите что он и правда живет не на зарплату.
Но только причем здесь это ?
типа "человек живущий на зарплату - думает о стране , а живущий на проценты от банковского вклада - думает об инетресах олигархов" ? логично :mrgreen:

я бы сказал наоборот - живущий на зарплату будет думать "об обогащении на стороне и решении своих вопросов"
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:02

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

  kravian написав:Значит президент живет не на зарплату, соответственно и думает не о стране

Т.е. президент, живущий на одну зарплату, будет думать только о стране? Откуда такие выводы?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:43

Почему *только*?

Хотя некоторая связь всё же есть.
Живущие только на зарплату пересичные за хорошую зарплату держатся, напрягаются, и главное - лучше дела у предприятия-фирмы выше зарплата.
То есть стимулы налицо.

Доходы же и профит президентов и пр. чиновников с состоянием дел государства слабо)) коррелируют.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:25

  detroytred написав:Почему *только*?

Хотя некоторая связь всё же есть.
Живущие только на зарплату пересичные за хорошую зарплату держатся, напрягаются, и главное - лучше дела у предприятия-фирмы выше зарплата.
То есть стимулы налицо.

Доходы же и профит президентов и пр. чиновников с состоянием дел государства слабо)) коррелируют.



Штука баксов - "хорошая зарплата" на посту президента? а вы шутник )))
любой работник, живущий на такую зарплату и только на нее, сделает все что угодно за гешефт от 20к$ и выше.

зарплата президента никак не связана с состоянием экономики страны. как и депутатов. я вообще не представляю как кто-то более-менее пригодный к этой работе, пойдет на нее ради этой зарплаты.

октровенно говоря и в предприятии от его состояния зп штатной единицы мало зависит. если рыночная зп кладовщика 12к, то выше платить нет смысла. другое дело что если фирма процветает, складов будет больше и больше шансов перейти в зав склада.
а вот кому реально шкурный интерес, так это владельцу или инвесторам конторы. а здесь пете выгодны платежеспособные люди, которые покупают рошенки. и процветающая страна, где его активы можно продать дороже, чем в воюющей.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:40

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

небольшой faq по комментам

- жертвовать надо скромно, зачем об этом орать?
- это был запрос от инфоагенства в администрацию по поводу зарплаты президента

- а зачем тогда было уточнять что отдал на благотворительность
- иначе зрадофилы орали бы что през жирует а у народа зубожиння

- а почему так мало жертвует?
- порошенко тратит значительные суммы на благотворительность. просто не всегда это афишируется ибо "жертвовать надо скромно"(с)
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:24

galex
При чем тут гешефт?
Речь была о другом.

Но если о гешефтах, то принципиально порядочные граждане-работники тоже есть.

По-Вашему же, получается: все работники с з-п 1 тыс. за 20 тыс. сделают, что угодно - все учителя, полиция, военсл. и т.д.

А как волонтеры за бесплатно работают?
Уверяю Вас, что порядочного волонтера со способностями хорошего менеджера на 45 млн. найти можно без проблем. И даже не десятками.
detroytred
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