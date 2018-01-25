Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність

Додано: Чет 25 січ, 2018 20:25

detroytred написав: Почему *только*?



Хотя некоторая связь всё же есть.

Живущие только на зарплату пересичные за хорошую зарплату держатся, напрягаются, и главное - лучше дела у предприятия-фирмы выше зарплата.

То есть стимулы налицо.



Доходы же и профит президентов и пр. чиновников с состоянием дел государства слабо)) коррелируют. Почему *только*?Хотя некоторая связь всё же есть.Живущие только на зарплату пересичные за хорошую зарплату держатся, напрягаются, и главное - лучше дела у предприятия-фирмы выше зарплата.То есть стимулы налицо.Доходы же и профит президентов и пр. чиновников с состоянием дел государства слабо)) коррелируют.

Штука баксов - "хорошая зарплата" на посту президента? а вы шутник )))любой работник, живущий на такую зарплату и только на нее, сделает все что угодно за гешефт от 20к$ и выше.зарплата президента никак не связана с состоянием экономики страны. как и депутатов. я вообще не представляю как кто-то более-менее пригодный к этой работе, пойдет на нее ради этой зарплаты.октровенно говоря и в предприятии от его состояния зп штатной единицы мало зависит. если рыночная зп кладовщика 12к, то выше платить нет смысла. другое дело что если фирма процветает, складов будет больше и больше шансов перейти в зав склада.а вот кому реально шкурный интерес, так это владельцу или инвесторам конторы. а здесь пете выгодны платежеспособные люди, которые покупают рошенки. и процветающая страна, где его активы можно продать дороже, чем в воюющей.