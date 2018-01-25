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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:58

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

Тільки така безкорислива людина повинна бути Президентом України!
r0shen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 04:38

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

  detroytred написав:А как волонтеры за бесплатно работают?


это не показатель. я тоже сделал бесплатно определенное количество хороших дел для страны. и даже по работе участвовал в одном бесплатном проекте, абсолютно без материального интереса.
но за сумму в районе двухгодичной зарплаты вполне мог бы пойти на определенный риск и поступить абсолютно бесчестно и аморально. "что угодно" - это конечно загнул.

однако если бы у меня было достаточно средств для исполнения всех базовых хотелок и еще оставалось, то я бы работал честно и на риск не шел бы. не все хотелки - предметы первой необходимости, кое-что можно посчитать излишним, но в целом я из тех, кто считает стремление к роскоши - признаком дегенерата.
galex
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