Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність

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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:58
Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс
Тільки така безкорислива людина повинна бути Президентом України!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 04:38
Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс
это не показатель. я тоже сделал бесплатно определенное количество хороших дел для страны. и даже по работе участвовал в одном бесплатном проекте, абсолютно без материального интереса.
но за сумму в районе двухгодичной зарплаты вполне мог бы пойти на определенный риск и поступить абсолютно бесчестно и аморально. "что угодно" - это конечно загнул.
однако если бы у меня было достаточно средств для исполнения всех базовых хотелок и еще оставалось, то я бы работал честно и на риск не шел бы. не все хотелки - предметы первой необходимости, кое-что можно посчитать излишним, но в целом я из тех, кто считает стремление к роскоши - признаком дегенерата.
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