Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність

Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:17

slavek

При угрозе существованию державы (державы!) было бы мгновенно введено военное положение и все (активисты, не активисты)), веннпенсы) были бы поставлены под ружжо (вооружены, не так как добробаты. По крайней мере простым стрелковым оружием всех бы обеспечили).



Но похоже было принято решение об целесообразности именно формата добробатов. Многие из которых создавались под крылом МВД.

И они успешнейше справлялись... освобождая всё и вся. И справились бы.

Если бы не прямое открытое бтг-ми.



Не говоря уже о том, что при угрозе существованию державы, западные партнёры с агрессором разговаривали бы иначе.

Пригрозили бы полной блокадой, конфискацией всего и вся ... этого было бы достаточно.

Что собственно скорее всего частично и произошло.