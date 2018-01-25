Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність

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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:58
Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс
Тільки така безкорислива людина повинна бути Президентом України!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 04:38
Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс
это не показатель. я тоже сделал бесплатно определенное количество хороших дел для страны. и даже по работе участвовал в одном бесплатном проекте, абсолютно без материального интереса.
но за сумму в районе двухгодичной зарплаты вполне мог бы пойти на определенный риск и поступить абсолютно бесчестно и аморально. "что угодно" - это конечно загнул.
однако если бы у меня было достаточно средств для исполнения всех базовых хотелок и еще оставалось, то я бы работал честно и на риск не шел бы. не все хотелки - предметы первой необходимости, кое-что можно посчитать излишним, но в целом я из тех, кто считает стремление к роскоши - признаком дегенерата.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:33
А навіщо вони потрібні?
Е державні установи, які якісно виконують свої функції і які фінансуються з Бюджету. А головне - вони підконтрольні Президенту.
Отже в сторонній діяльності нема потреби.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:05
Странный подход.
Гражданская активность населения - это основа государства. На этом все строится. Это чисто европейский путь.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:14
yarg , нічого дивного, влада - це основа держави. Громадська активність відноситься до громадського суспільства. В Європі "активисти" не лізуть в війскові справи та у функції держави. Наша держава гідно справляється зі своїми функціями і ми в цьому не гірше європейських держав.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:37
Як це - не лізуть ?
вся історія Европи - це історія того , як активісти вирішували проблеми своїх держав.
Італію створив активіст Гарібальді.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:48
Если бы в 2014г активисты не полезли в военные дела никакой державы Украины уже бы не было
Ну, если самая нищая страна европы с самым высоким уровнем коррупции это не хуже Дании или Люксембурга, тогда солнце всходит на западе
back in USSR
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:04
galex
Волонтеры (за абсолютно бесплатно) был пример крайности.
Причём Вы не опровергли отсутствие таковых в обществе.
Но ведь есть ещё и достаточное количество просто порядочных людей с достаточным набором знаний и умений.
Проще: неужто Вы никогда не встречали таких, для которых сумма *взятки* неважна? Принципиально не берут. Хоть 100 раз больше месячной зарплаты предлагай.
У Вас же, получается, можно купить любого.
На 45 млн. нет принципиальных.
(Или может которые есть, так неспособные)))
Тем более что можно ведь рассмотреть не таких идеальных, а людей с ограниченными запросами - при достаточном уровне оплаты не купится ни на какое повышение взятки.
Учесть создание противовесов.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:17
slavek
При угрозе существованию державы (державы!) было бы мгновенно введено военное положение и все (активисты, не активисты)), веннпенсы) были бы поставлены под ружжо (вооружены, не так как добробаты. По крайней мере простым стрелковым оружием всех бы обеспечили).
Но похоже было принято решение об целесообразности именно формата добробатов. Многие из которых создавались под крылом МВД.
И они успешнейше справлялись... освобождая всё и вся. И справились бы.
Если бы не прямое открытое бтг-ми.
Не говоря уже о том, что при угрозе существованию державы, западные партнёры с агрессором разговаривали бы иначе.
Пригрозили бы полной блокадой, конфискацией всего и вся ... этого было бы достаточно.
Что собственно скорее всего частично и произошло.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:59
Что-то с памятью совсем плохо у жителей Украины. Прошло всего 4 года и уже все забыли как без боя с роспуском ВР на каникулы во время ввода зеленых человечков сдали Крым, как пал Донбасс и готовилась Новороссия от Донецка до Одессы.
А вы тут вещаете о каком-то военном положении. И кто бы ставил под ружье?
Продажные военкоматы, разложившиеся милиция и СБУ?
Про западных партнеров совсем смешно (кстати, это кто такие?).
Сколько народу положили в Югославии пока вмешалось НАТО?
back in USSR
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