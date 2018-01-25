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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:58

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

Тільки така безкорислива людина повинна бути Президентом України!
r0shen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 04:38

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

  detroytred написав:А как волонтеры за бесплатно работают?


это не показатель. я тоже сделал бесплатно определенное количество хороших дел для страны. и даже по работе участвовал в одном бесплатном проекте, абсолютно без материального интереса.
но за сумму в районе двухгодичной зарплаты вполне мог бы пойти на определенный риск и поступить абсолютно бесчестно и аморально. "что угодно" - это конечно загнул.

однако если бы у меня было достаточно средств для исполнения всех базовых хотелок и еще оставалось, то я бы работал честно и на риск не шел бы. не все хотелки - предметы первой необходимости, кое-что можно посчитать излишним, но в целом я из тех, кто считает стремление к роскоши - признаком дегенерата.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:33

  sal написав:
  yarg написав:майдан вообще здесь путать не нужно. он не затычка во все дырки

Зато активисты/волонтеры/пр.кому_болить теперь повсюду. кто они ТАКие, кем и чем они уполномечены все дырки затыкать?


А навіщо вони потрібні?
Е державні установи, які якісно виконують свої функції і які фінансуються з Бюджету. А головне - вони підконтрольні Президенту.
Отже в сторонній діяльності нема потреби.
r0shen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:05

  r0shen написав:
  sal написав:
  yarg написав:майдан вообще здесь путать не нужно. он не затычка во все дырки

Зато активисты/волонтеры/пр.кому_болить теперь повсюду. кто они ТАКие, кем и чем они уполномечены все дырки затыкать?


А навіщо вони потрібні?
Е державні установи, які якісно виконують свої функції і які фінансуються з Бюджету. А головне - вони підконтрольні Президенту.
Отже в сторонній діяльності нема потреби.


Странный подход.
Гражданская активность населения - это основа государства. На этом все строится. Это чисто европейский путь.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:14

yarg , нічого дивного, влада - це основа держави. Громадська активність відноситься до громадського суспільства. В Європі "активисти" не лізуть в війскові справи та у функції держави. Наша держава гідно справляється зі своїми функціями і ми в цьому не гірше європейських держав.
r0shen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:37

  r0shen написав:yarg , нічого дивного, влада - це основа держави. Громадська активність відноситься до громадського суспільства. В Європі "активисти" не лізуть в війскові справи та у функції держави. Наша держава гідно справляється зі своїми функціями і ми в цьому не гірше європейських держав.


Як це - не лізуть ?
вся історія Европи - це історія того , як активісти вирішували проблеми своїх держав.
Італію створив активіст Гарібальді.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:48

  r0shen написав: В Європі "активисти" не лізуть в війскові справи та у функції держави.


Если бы в 2014г активисты не полезли в военные дела никакой державы Украины уже бы не было


  r0shen написав: Наша держава гідно справляється зі своїми функціями і ми в цьому не гірше європейських держав.


Ну, если самая нищая страна европы с самым высоким уровнем коррупции это не хуже Дании или Люксембурга, тогда солнце всходит на западе
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:04

galex
Волонтеры (за абсолютно бесплатно) был пример крайности.
Причём Вы не опровергли отсутствие таковых в обществе.

Но ведь есть ещё и достаточное количество просто порядочных людей с достаточным набором знаний и умений.
Проще: неужто Вы никогда не встречали таких, для которых сумма *взятки* неважна? Принципиально не берут. Хоть 100 раз больше месячной зарплаты предлагай.

У Вас же, получается, можно купить любого.
На 45 млн. нет принципиальных.
(Или может которые есть, так неспособные)))

Тем более что можно ведь рассмотреть не таких идеальных, а людей с ограниченными запросами - при достаточном уровне оплаты не купится ни на какое повышение взятки.
Учесть создание противовесов.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:17

slavek
При угрозе существованию державы (державы!) было бы мгновенно введено военное положение и все (активисты, не активисты)), веннпенсы) были бы поставлены под ружжо (вооружены, не так как добробаты. По крайней мере простым стрелковым оружием всех бы обеспечили).

Но похоже было принято решение об целесообразности именно формата добробатов. Многие из которых создавались под крылом МВД.
И они успешнейше справлялись... освобождая всё и вся. И справились бы.
Если бы не прямое открытое бтг-ми.

Не говоря уже о том, что при угрозе существованию державы, западные партнёры с агрессором разговаривали бы иначе.
Пригрозили бы полной блокадой, конфискацией всего и вся ... этого было бы достаточно.
Что собственно скорее всего частично и произошло.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:59

  detroytred написав:slavek
При угрозе существованию державы (державы!) было бы мгновенно введено военное положение и все (активисты, не активисты)), веннпенсы) были бы поставлены под ружжо (вооружены, не так как добробаты. По крайней мере простым стрелковым оружием всех бы обеспечили).


Что-то с памятью совсем плохо у жителей Украины. Прошло всего 4 года и уже все забыли как без боя с роспуском ВР на каникулы во время ввода зеленых человечков сдали Крым, как пал Донбасс и готовилась Новороссия от Донецка до Одессы.
А вы тут вещаете о каком-то военном положении. И кто бы ставил под ружье?
Продажные военкоматы, разложившиеся милиция и СБУ?
Про западных партнеров совсем смешно (кстати, это кто такие?).
Сколько народу положили в Югославии пока вмешалось НАТО?
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slavek
 
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