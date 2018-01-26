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Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:26
Угрозы существованию державы не было (или не видели).
Прямо-таки всё и вся продажные.
Причём тут НАТО?)) - одного блокирования СВИФТА, движения товаров, конфискации майна было бы достаточно.
Если проблемы с памятью, то посмотрите на фейс пу видео по приезду, кажется, швейцарского премьера (по этой мелочи, кто именно, согласен - проблема, не помню).
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:59
detroytred написав:
slavek
При угрозе существованию державы (державы!) было бы мгновенно введено военное положение и все (активисты, не активисты)), веннпенсы) были бы поставлены под ружжо (вооружены, не так как добробаты. По крайней мере простым стрелковым оружием всех бы обеспечили).
Но похоже было принято решение об целесообразности именно формата добробатов. Многие из которых создавались под крылом МВД.
И они успешнейше справлялись... освобождая всё и вся. И справились бы.
Если бы не прямое открытое бтг-ми.
Не говоря уже о том, что при угрозе существованию державы, западные партнёры с агрессором разговаривали бы иначе.
Пригрозили бы полной блокадой, конфискацией всего и вся ... этого было бы достаточно.
Что собственно скорее всего частично и произошло.
М-да. Мне одному кажется, что это пишет форменный идиот?
Российские вооруженные силы МАССОВО пересекли морским путем государственную границу Украины в Крыму, обезоружили там украинские военные части, организовали типа референдум и присоединение части Украины к России. А galex - считающий себя не только программистом, но и грамотным политиком, имеющим здравые ценности, не видит угрозу существования государства в этой связи? Да на фиг такие программисты нужны, что они могут создать полезного?
Западные партнеры разговаривали бы иначе???
Разве они рискнут своим благосостоянием ради другой страны, которая не защищает сама себя, а когда ее бьют по морде левыми договорами прикрывается???
Пригрозили полной блокадой кому, России? Которую пытаются обвинить во вмешательство в процесс избрания Трампа президентом США?
Да какой ты нафиг программист? Ты троль на ставке.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:57
r0shen написав:yarg
, нічого дивного, влада - це основа держави. Громадська активність відноситься до громадського суспільства. В Європі "активисти" не лізуть в війскові справи та у функції держави. Наша держава гідно справляється зі своїми функціями і ми в цьому не гірше європейських держав.
А старый аккаунт как-то по-другому назывался? Что-то типа poroshenko555?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Суб 27 січ, 2018 11:13
buratinyo
Вы похоже торопились и не разобрались.
Это не galex было написано. Мной.
И мои выводы на основании фактов -- военное положение, которое обязательно должно вводиться при угрозе уровня существовании государства, не было введено.
Не было введено керманычами.
Это их решение. На основании их знаний.
То есть они видели лишь угрозу захвата части территорий, а не угрозу существованию государства.
Второй факт -- Крым аннексирован, а государство Украина существует, несмотря на то, что *массово...*.
Запад выставляет флажки-границы рашкам и т.п.
Угроза существованию гос-ва Украина -- за этими рамками.
А в пределах рамок Запад позволяет рфии, кндрам и пр. некоторые вольности.
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detroytred
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Додано: Суб 27 січ, 2018 18:45
detroytred написав:
Но ведь есть ещё и достаточное количество просто порядочных людей с достаточным набором знаний и умений.
Проще: неужто Вы никогда не встречали таких, для которых сумма *взятки* неважна? Принципиально не берут. Хоть 100 раз больше месячной зарплаты предлагай.
Встречал принципиальных, которые не взяли бы. Но они как правило не обладают особым набором знаний и умений. и зарплата маленькая. и не предлагают особо ничего.
исключение - богатые способные люди, которые уже исполнили все свои базовые и даже расширенные хотелки, поэтому им эти взятки но фени.
именно такие люди и могут вытащить страну.
понимаете, самое ценное для человека в любом случае - годы его жизни. то что скоротечно и нельзя докупить.
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galex
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