Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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r0shen написав:З другого боку непідконтрольність головнокомандуванню добровольчіх батальйонів призвела до котлів - і Іловайського і Дебальцевського.
Дурню не пишіть. Навіть якщо нічого, крім рашатв, не дивитесь.
Що вас не влаштовує? Я не знаю яке російське тв ви дивитесь, але як на мене, навіть такому дурню як ви повинно було-б зрозуміло одне - тількі ЗСУ з її найсучасним озброєнням і під керуванням єдиного командування взмозі були протистояти агресії а не кілька сотен добровольців з автоматами. Можете подивитися на Ютьюбі наслідки ракетних ударів по колонах ворога влітку 2014. Якщо ви з цим не згодні то йдіть випийте чарку та включить собі газманова чи кобзона чи що ви там слухаєте - може попустить.
"...Урок четвёртый. Поражения бывают. Во Второй мировой Красная армия в 1941 году не вылезала из невероятных котлов. Красноармейцы гибли десятками тысяч в день. Поражения следовали за поражениями. Территории сдавались целыми регионами.
В начале той же войны Британия еле сумела спасти часть армии после оккупации немцами Франции (см. фильм "Дюнкерк"), но при этом лишилась почти всей техники, которая осталась немцам, а кроме того, британцам пришлось уничтожать флот своих союзников французов, чтобы этот флот не достался немцам; Британия терпит поражение за поражением в Африке и подвергается постоянным бомбардировкам. Поражения за поражениями. Сплошные поражения. Про Францию нечего и говорить: Франция оккупирована Рейхом. Но Франция не сдалась. Франция сражалась на оккупированных территориях. Она сражалась в колониях. Она сражалась где могла.
Итоги войны мы все знаем. И Британия, и СССР, и Франция среди победителей. Поражения бывают у всех. Только сдаваться нельзя...."(с)ВОЙНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ