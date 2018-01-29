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Порошенко спрямував свою
зарплату за 2017 на благодійність

Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійність
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:46

  lapay написав:
  r0shen написав:З другого боку непідконтрольність головнокомандуванню добровольчіх батальйонів призвела до котлів - і Іловайського і Дебальцевського.

Дурню не пишіть. Навіть якщо нічого, крім рашатв, не дивитесь.


Що вас не влаштовує?
Я не знаю яке російське тв ви дивитесь, але як на мене, навіть такому дурню як ви повинно було-б зрозуміло одне - тількі ЗСУ з її найсучасним озброєнням і під керуванням єдиного командування взмозі були протистояти агресії а не кілька сотен добровольців з автоматами. Можете подивитися на Ютьюбі наслідки ракетних ударів по колонах ворога влітку 2014. Якщо ви з цим не згодні то йдіть випийте чарку та включить собі газманова чи кобзона чи що ви там слухаєте - може попустить.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:53

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

"...Урок четвёртый. Поражения бывают. Во Второй мировой Красная армия в 1941 году не вылезала из невероятных котлов. Красноармейцы гибли десятками тысяч в день. Поражения следовали за поражениями. Территории сдавались целыми регионами.

В начале той же войны Британия еле сумела спасти часть армии после оккупации немцами Франции (см. фильм "Дюнкерк"), но при этом лишилась почти всей техники, которая осталась немцам, а кроме того, британцам пришлось уничтожать флот своих союзников французов, чтобы этот флот не достался немцам; Британия терпит поражение за поражением в Африке и подвергается постоянным бомбардировкам. Поражения за поражениями. Сплошные поражения. Про Францию нечего и говорить: Франция оккупирована Рейхом. Но Франция не сдалась. Франция сражалась на оккупированных территориях. Она сражалась в колониях. Она сражалась где могла.

Итоги войны мы все знаем. И Британия, и СССР, и Франция среди победителей. Поражения бывают у всех. Только сдаваться нельзя...."(с)ВОЙНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:39

Re: Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійніс

  r0shen написав:Що вас не влаштовує?

Як раз командування послало міліцейські батальони в Іловайск, незаважаючи на дані розвідки. В Дебальцево взагалі були ЗСУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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