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Україна піднялася в рейтингу
найкращих країн світу

Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:10

Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу

Пропонуємо до обговорення:
Країни оцінювали за рівнем життя, темпами зростання економіки, відкритості для бізнесу, турботи про населення та захисту прав.

Дивися повний текст Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:10

69-е место из 80-ти.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:22

  dm_rodionov написав:69-е место из 80-ти.

Вище ніж Казахстан і Білорусь, найбільш порівняльні з нами країни.
І в світі 200 країн, для справки! В списку самі кращі з них.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:31

Re: Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу

а северный сосед на 26 месте, поэтому рейтинг неправильный
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:40

  andrijk777 написав: Вище ніж Казахстан і Білорусь, найбільш порівняльні з нами країни. І в світі 200 країн, для справки! В списку самі кращі з них.

Рейтинг составлен для 80-стран. Не вошедшие в рейтинг страны не "ещё худшие", а просто не вошедшие в рейтинг. В частности, Эстония и Литва (далеко не самые ужасные страны, согласны?) просто не вошли. Впрочем, всем известно, что все рейтинги - врут:)
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:42

в топ-40 по Doing Business мы войдем не скоро. Бизнесу нужны прозрачные законы и их исполнение. А у нас еще с совка "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения". Установился такой прочный общественный договор. Справедливости ради, в этом виновато не только население, которое спит и видит как бы нажучить систему, а и система, которая порой выдает неадекватные законы, причем те, кто имеют полномочия следить и обеспечивать исполнение законов, зачастую используют эти полномочия для того, чтобы безнаказанно их нарушать.
Более того, у нас в менталитете право безнаказанно нарушить закон это очень крутая статусная вещь. Если брать на уровне простого народа, то один может похвастаться "у меня дядя - бизнесмен, имеет крутую машину и круглый счет в банке". А второй "у меня дядя - прокурор, он может зайти к твоему дяде, показать корочку и закрыть его бизнес". И этот второй будет как бы считаться круче.
Но вообще новость хорошая, радует когда у нас что-то улучшается.
galex
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