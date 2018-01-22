Країни оцінювали за рівнем життя, темпами зростання економіки, відкритості для бізнесу, турботи про населення та захисту прав.
Дивися повний текст Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 12:10
Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу.
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:22
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:31
Re: Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу
а северный сосед на 26 месте, поэтому рейтинг неправильный
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:40
Рейтинг составлен для 80-стран. Не вошедшие в рейтинг страны не "ещё худшие", а просто не вошедшие в рейтинг. В частности, Эстония и Литва (далеко не самые ужасные страны, согласны?) просто не вошли. Впрочем, всем известно, что все рейтинги - врут:)
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:42
в топ-40 по Doing Business мы войдем не скоро. Бизнесу нужны прозрачные законы и их исполнение. А у нас еще с совка "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения". Установился такой прочный общественный договор. Справедливости ради, в этом виновато не только население, которое спит и видит как бы нажучить систему, а и система, которая порой выдает неадекватные законы, причем те, кто имеют полномочия следить и обеспечивать исполнение законов, зачастую используют эти полномочия для того, чтобы безнаказанно их нарушать.
Более того, у нас в менталитете право безнаказанно нарушить закон это очень крутая статусная вещь. Если брать на уровне простого народа, то один может похвастаться "у меня дядя - бизнесмен, имеет крутую машину и круглый счет в банке". А второй "у меня дядя - прокурор, он может зайти к твоему дяде, показать корочку и закрыть его бизнес". И этот второй будет как бы считаться круче.
Но вообще новость хорошая, радует когда у нас что-то улучшается.
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