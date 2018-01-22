Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу

Додано: Вів 23 січ, 2018 12:42

в топ-40 по Doing Business мы войдем не скоро. Бизнесу нужны прозрачные законы и их исполнение. А у нас еще с совка "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения". Установился такой прочный общественный договор. Справедливости ради, в этом виновато не только население, которое спит и видит как бы нажучить систему, а и система, которая порой выдает неадекватные законы, причем те, кто имеют полномочия следить и обеспечивать исполнение законов, зачастую используют эти полномочия для того, чтобы безнаказанно их нарушать.

Более того, у нас в менталитете право безнаказанно нарушить закон это очень крутая статусная вещь. Если брать на уровне простого народа, то один может похвастаться "у меня дядя - бизнесмен, имеет крутую машину и круглый счет в банке". А второй "у меня дядя - прокурор, он может зайти к твоему дяде, показать корочку и закрыть его бизнес". И этот второй будет как бы считаться круче.

Но вообще новость хорошая, радует когда у нас что-то улучшается.