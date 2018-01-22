Там с работой полный абзац, но будет хуже всего когда ЕС через 2-4 года перестанет субсидировать местные проекты.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 09:09
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:17
тю. У нас будет еще хуже , когда по продают убыточные гос предприятия и по сокращают гос прихлебателей. Толпа бездельников окажется на улице. А в месте с этим по цепочке закроются конторки , которые сосали деньги из гос бюджета, всякие наливайки, и т.д., которые кормились на этих работниках.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:21
Re: Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу
в Индии не было 70 лет совка и насаждения "диктатуры пролетариата". у нас да, почетно быть нищебродом и подчеркивать "я простой работяга". а богатство уже само по себе считается символом нечестности и вороватости.
у нас подавляющее большинство гос.должностей мизерно оплачивается. поэтому потока желающих из кого можно устроить серьезный отбор, отсутствует.
та же полиция - в начале 2015 когда сделали 10к зп, был поток и отбор. сейчас 10к это для Киева ни о чем, поэтому недобор и уже стали брать кого попало.
сегодня в глаза бросилась рекламка "Любишь чатиться? приходит на работу. Менеджер англоязычного чата 15 тыс гривен". должность по сути околачивателя груш, из скилов только английский, да и то разговорный не нужен.
хотя с английским можно почитать в википедии про компьютер и пойти каким-нить жуниор QAтестером с прицелом на штуку баксов хотя бы.
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:31
Что, ВВП ППС Прибалтики наконец-то упадет до уровня РФ?
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