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Україна піднялася в рейтингу
найкращих країн світу

Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 09:09

  andrijk777 написав: В Латвії, Литві і Естонії "хуже всего". Поспівчуваємо їм...

Там с работой полный абзац, но будет хуже всего когда ЕС через 2-4 года перестанет субсидировать местные проекты.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:17

  mikola963 написав:
  andrijk777 написав: В Латвії, Литві і Естонії "хуже всего". Поспівчуваємо їм...

Там с работой полный абзац, но будет хуже всего когда ЕС через 2-4 года перестанет субсидировать местные проекты.

тю. У нас будет еще хуже , когда по продают убыточные гос предприятия и по сокращают гос прихлебателей. Толпа бездельников окажется на улице. А в месте с этим по цепочке закроются конторки , которые сосали деньги из гос бюджета, всякие наливайки, и т.д., которые кормились на этих работниках.
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:21

Re: Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу

  ssnet написав:Кстати, быть бедным в Индии позорно. По этому продажи машины за 2т$ провалились, т.к она позиционировалась именно как нищебродская.. зато похоже они нашли рынок в виде нашей страны. У нас нищеброд это почетно
И да, в Индии норм конкурс в гос структуры, а не так как у нас собирают всех подряд.


в Индии не было 70 лет совка и насаждения "диктатуры пролетариата". у нас да, почетно быть нищебродом и подчеркивать "я простой работяга". а богатство уже само по себе считается символом нечестности и вороватости.

у нас подавляющее большинство гос.должностей мизерно оплачивается. поэтому потока желающих из кого можно устроить серьезный отбор, отсутствует.
та же полиция - в начале 2015 когда сделали 10к зп, был поток и отбор. сейчас 10к это для Киева ни о чем, поэтому недобор и уже стали брать кого попало.

сегодня в глаза бросилась рекламка "Любишь чатиться? приходит на работу. Менеджер англоязычного чата 15 тыс гривен". должность по сути околачивателя груш, из скилов только английский, да и то разговорный не нужен.

хотя с английским можно почитать в википедии про компьютер и пойти каким-нить жуниор QAтестером с прицелом на штуку баксов хотя бы.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:31

  mikola963 написав:
  andrijk777 написав: В Латвії, Литві і Естонії "хуже всего". Поспівчуваємо їм...

Там с работой полный абзац, но будет хуже всего когда ЕС через 2-4 года перестанет субсидировать местные проекты.


Что, ВВП ППС Прибалтики наконец-то упадет до уровня РФ?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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