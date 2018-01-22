Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу

Додано: Сер 24 січ, 2018 17:21

ssnet написав: Кстати, быть бедным в Индии позорно. По этому продажи машины за 2т$ провалились, т.к она позиционировалась именно как нищебродская.. зато похоже они нашли рынок в виде нашей страны. У нас нищеброд это почетно

И да, в Индии норм конкурс в гос структуры, а не так как у нас собирают всех подряд. Кстати, быть бедным в Индии позорно. По этому продажи машины за 2т$ провалились, т.к она позиционировалась именно как нищебродская.. зато похоже они нашли рынок в виде нашей страны. У нас нищеброд это почетноИ да, в Индии норм конкурс в гос структуры, а не так как у нас собирают всех подряд.

в Индии не было 70 лет совка и насаждения "диктатуры пролетариата". у нас да, почетно быть нищебродом и подчеркивать "я простой работяга". а богатство уже само по себе считается символом нечестности и вороватости.у нас подавляющее большинство гос.должностей мизерно оплачивается. поэтому потока желающих из кого можно устроить серьезный отбор, отсутствует.та же полиция - в начале 2015 когда сделали 10к зп, был поток и отбор. сейчас 10к это для Киева ни о чем, поэтому недобор и уже стали брать кого попало.сегодня в глаза бросилась рекламка "Любишь чатиться? приходит на работу. Менеджер англоязычного чата 15 тыс гривен". должность по сути околачивателя груш, из скилов только английский, да и то разговорный не нужен.хотя с английским можно почитать в википедии про компьютер и пойти каким-нить жуниор QAтестером с прицелом на штуку баксов хотя бы.