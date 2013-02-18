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Міжбанк: долар зріс, незважаючи на анонс НБУ про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 12:18
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,88/28,91 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар зріс, незважаючи на анонс НБУ про валютний аукціон
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Додано: Вів 23 січ, 2018 12:18
Статья не очень соответствует заголовку.
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