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Міжбанк: долар зріс,
незважаючи на анонс НБУ про...

Міжбанк: долар зріс, незважаючи на анонс НБУ про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:18

Міжбанк: долар зріс, незважаючи на анонс НБУ про...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,88/28,91 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар зріс, незважаючи на анонс НБУ про валютний аукціон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:18

Статья не очень соответствует заголовку.
dm_rodionov
 
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