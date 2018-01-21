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Депозити українців
збираються перепродавати

Депозити українців збираються перепродавати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 14:45

Депозити українців збираються перепродавати

Пропонуємо до обговорення:
Фінансисти загорілися ідеєю реанімувати призабуті українцями депозитні сертифікати.

Дивися повний текст Депозити українців збираються перепродавати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 14:45

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВКЛАДИ В УСІХ ДІЮЧИХ БАНКАХ *
*за винятком АТ «Ощадбанк»
Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах:
договору банківського вкладу (депозиту)
банківського рахунку
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката
szgonza999
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