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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:14
Очень нужен кредит
Очень нужен кредит. Для перекрытия других кредитов, так как всем известно в одно место платить выгодней. Очень много переплачиваю по процентам и всему чем можно. Нужна сумма 50000 тис. грн. на 3 года может и на 2. Если я в состоянии платить свои кредиты с переплатой, то очень надеюсь что кто то поможет и выдаст мне этот кредит. Мой моб. 0962526963 Мария
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