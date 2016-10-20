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Очень нужен кредит

Очень нужен кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:14

Очень нужен кредит

Очень нужен кредит. Для перекрытия других кредитов, так как всем известно в одно место платить выгодней. Очень много переплачиваю по процентам и всему чем можно. Нужна сумма 50000 тис. грн. на 3 года может и на 2. Если я в состоянии платить свои кредиты с переплатой, то очень надеюсь что кто то поможет и выдаст мне этот кредит. Мой моб. 0962526963 Мария
krasuckaya_mariya
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:56

krasuckaya_mariya Да, я Вас понимаю так как у меня самой несколько микрокредитов и ставки у них просто сумасшедшие :shock: Я искала в интернете, что бы были не очень высокие ставки и видела займы даже под 0 процентов. Может там что то себе сможете подобрать :wink: Желаю Вам удачи :o
Olenka Nik
 
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