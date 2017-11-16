Про це йдеться в прес-релізі Нацполіції Миколаївської області.
Дивися повний текст Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 15:28
Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом.
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:31
Правоохоронці викрили злочинну групу наркоторговців, яка, крім розповсюдження наркотиків на території України, займалася майнінгом криптовалют. - От саме при тому майнінг.
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:34
Это тонкий намек, что теперь особо жадные майнеры могут быстро стать наркоторговцами.
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:36
Майнерам подбросили наркоту, чтобы не трепыхались, когда будут забирать биткоины.
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:38
Re: Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінг
кибер наркота - тот же разоряющий эффект и та же польза.
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:43
А если бы грабили сбу-шники, то новость звучала бы так: "пресечена деятельность претупной группы, финансирующих днр посредством перечисления криптовалют. Криптовалюта изъята в качестве улики"
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:48
Нацполиция разоблачила Деда Мороза, который оказался, к тому же, отцом ребенка!
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