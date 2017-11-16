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Нацполіція викрила наркоторговців,
які займалися майнінгом

Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:28

Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі Нацполіції Миколаївської області.

Дивися повний текст Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:28

А причем тут майнинг? Модное слово?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:31

Правоохоронці викрили злочинну групу наркоторговців, яка, крім розповсюдження наркотиків на території України, займалася майнінгом криптовалют. - От саме при тому майнінг.
sun9man
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:34

Наркомайнінг
злий клоун
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:34

Получается... "битки" - это зло?!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:34

Это тонкий намек, что теперь особо жадные майнеры могут быстро стать наркоторговцами.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:36

Майнерам подбросили наркоту, чтобы не трепыхались, когда будут забирать биткоины.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:38

Re: Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінг

кибер наркота - тот же разоряющий эффект и та же польза.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:43

А если бы грабили сбу-шники, то новость звучала бы так: "пресечена деятельность претупной группы, финансирующих днр посредством перечисления криптовалют. Криптовалюта изъята в качестве улики"
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:48

Нацполиция разоблачила Деда Мороза, который оказался, к тому же, отцом ребенка!
simku01
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