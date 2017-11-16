Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом

Додано: Вів 23 січ, 2018 18:13

серьезно, попахивает "официальным" отжимом фермы через обвинение в наркоторговле

"закладки" тем и популярны, что они сложно отслеживаются и сложно доказуемы и главное исключают прямой контакт дилера и потребителя... а в протокол можно все что угодно написать.... бизнес по-украински

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