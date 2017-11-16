Нацполіція викрила наркоторговців, які займалися майнінгом

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:30
ещё бы написали, что ко всему прочему, эти люди пользуются такси Убер и едят в ресторане N. Г - лоГика.
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:23
Счас уколюсь, и пойду майнить вирус Петю сепаратистам, через блокчейн
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:32
вот же блин экономисты-комментаторы собрались. Диверсификация, не, не знаем :))
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:13
серьезно, попахивает "официальным" отжимом фермы через обвинение в наркоторговле
"закладки" тем и популярны, что они сложно отслеживаются и сложно доказуемы и главное исключают прямой контакт дилера и потребителя... а в протокол можно все что угодно написать.... бизнес по-украински
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:13
Вот первоисточник
Там с картинками и даже с видео
Если это все в одном месте нашли, то может и быть правдой, тогда и поделом им.
Те кто попался - жадные лохи. Как можно все "яйца" в одной корзине держать?
реклама
|