Перші дві країни потрапили так високо завдяки низькому курсу своїх національних валют.
Дивися повний текст В які країни, що розвиваються, слід інвестувати в 2018 — рейтинг Bloomberg (інфографіка).
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Додано: Вів 23 січ, 2018 15:37
В які країни, що розвиваються, слід інвестувати в 2018 —...
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Дивися повний текст В які країни, що розвиваються, слід інвестувати в 2018 — рейтинг Bloomberg (інфографіка).
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:40
индию с китаем напару, с населением в пол-земного шарика кинуть в конец рейтинга - это сильно! Простите, а как же мировой ВВП без них выростет н 3.5%?? За счет польши? ну-ну
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