RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В які країни, що розвиваються,
слід інвестувати в 2018 —...

В які країни, що розвиваються, слід інвестувати в 2018 —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:37

В які країни, що розвиваються, слід інвестувати в 2018 —...

Пропонуємо до обговорення:
Перші дві країни потрапили так високо завдяки низькому курсу своїх національних валют.

Дивися повний текст В які країни, що розвиваються, слід інвестувати в 2018 — рейтинг Bloomberg (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79508
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:37

Особенно в Туретчину!..
У Блюмберга черный юмор.
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:40

индию с китаем напару, с населением в пол-земного шарика кинуть в конец рейтинга - это сильно! Простите, а как же мировой ВВП без них выростет н 3.5%?? За счет польши? ну-ну
sequence
 
Повідомлень: 742
З нами з: 29.12.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи-2018: скільки і кому доведеться віддавати за...
R2 » Пон 22 січ, 2018 20:21
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 20:21
111111111
Названо найбільш і найменш релігійні країни світу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Суб 20 січ, 2018 21:08
57 2946
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 18:45
Sommer
На Чорнобильській АЕС у 2018 році проведуть «гарячі»...
R2 » Пон 22 січ, 2018 10:54
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 18:28
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.