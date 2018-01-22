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Влада Південної Кореї запровадить 24% податок для криптобірж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Південної Кореї заявив, що почне збирати з місцевих криптовалютних бірж податок на прибуток у загальному розмірі 24,2%. Про це повідомляє місцеве інформагентство Yonhap.
Дивися повний текст Влада Південної Кореї запровадить 24% податок для криптобірж
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:38
Криптобиржи рассмотрят возможность закрытия Южной Кореи)) А если серьёзно - юзеры все уйдут на другие площадки. Места много.
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argoravest
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