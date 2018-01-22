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В Україні оголосили перший
тендер на частоти 4G

В Україні оголосили перший тендер на частоти 4G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:05

В Україні оголосили перший тендер на частоти 4G

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Дивися повний текст В Україні оголосили перший тендер на частоти 4G.
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