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Підраховано, скільки українців
уже скористалися безвізом...

Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:57

Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Дивися повний текст Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом з ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:57

каждый день считают. зачем?..
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:02

Re: Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом

Хватило бы кофе в Братиславе, хватило бы мест в Венской опере...
Переживаю.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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