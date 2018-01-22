Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом з ЄС.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 17:57
Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом з ЄС.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:02
Re: Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом
Хватило бы кофе в Братиславе, хватило бы мест в Венской опере...
Переживаю.
Прокремлевский тролль.
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