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Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом з ЄС
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Додано: Вів 23 січ, 2018 17:57
каждый день считают. зачем?..
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sal
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Додано: Вів 23 січ, 2018 18:02
Хватило бы кофе в Братиславе, хватило бы мест в Венской опере...
Переживаю.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:06
Дваждыдвашник написав:
Хватило бы кофе в Братиславе, хватило бы мест в Венской опере... Переживаю.
еще есть места на сцене :)
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:10
Reddick написав:
Не хочу казаться зрадныком, но вот ссылочка: http://domik.ua/novosti/v-2012-godu-ukraincy-poluchili-na-19-bolshe-shengenskix-viz-n202259.html А именно: "В 2012 году украинцам было выдано 1,283 млн шенгенских виз, что на 19% больше, чем в 2011 году." Раньше просто были деньги за бугор ездить.
если о кол-ве, то паспорта печатают в три смены
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:22
Reddick написав:
Я же ссылку оставил, там можно посмотреть не количество выданных загранпаспортов, а количество шенгенских виз полученных в паспорта. Так что- вот такая вот печалька: безвиз- это прекрасно, но после всех покращень- люди теперь не могут в ЕС ездить из-за того что бедными стали.
ну, и что сравниваем? Виза = факт выезда или виза = биопаспорт, по сути: разрешение на выезд
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:52
Reddick написав:
в отличии от загранки, которую раз в 10 лет надо менять и которая стоит копейки, то шенгенки в копеечку обходились, при этом краткосрочные выкатывались почти 100%, т.к. ориентированы были исключительно на короткий туризм. Непогашенных шенгенок, судя по статистике миграционки- 6%. Результат остался тем же: люди теперь могут не оформлять визу, но денег на поездки теперь нету.
вы забыли добавить: всё пропало? :)
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:00
Reddick написав:
я забыл добавить: странно радоваться ухудшению.
Не отчаивайтесь так, ваши выводы могут быть неверными.
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