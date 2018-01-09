Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...

Додано: Сер 24 січ, 2018 15:34

Reddick написав: Деньги написав: вы забыли добавить: всё пропало? вы забыли добавить: всё пропало?

я забыл добавить: странно радоваться ухудшению. я забыл добавить: странно радоваться ухудшению.

а почему ухудшение?за 2012 год выдали 1,28 млн. сколько поехало - неясно, будем считать что подавляющее большинство тех, кому выдали, чуть более миллиона. За полгода считаем чуть более 500 тыс.за 2017, учитывая дату подписания плюс время необходимое на оформление, можно брать полгода. плюс "народ у нас нищий и зубожилый, поэтому очередь на загранпаспорта занимают с ночи"(с), то есть еще несколько месяцев куча желающих не могло получить чисто физически. я например по этой причине забил, еще с совка чуткое неприятие очередей, к сожалению вспомнил еще недавно, так бы за Усика в Ригу слетал поболеть.За это время выдали более 5 млн паспортов, минус дети и пенсы это порядка четверти активного населения страны (в которой напомню по данным ООН 90% за чертой бедности). Причем вангую что к концу 2018 будет более 10 млн.Поехало 400 тыс. С учетом того что население страны уменьшилось где-то на 10% с 2012, цифры весьма близкие.