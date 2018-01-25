Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...

Додано: Пон 29 січ, 2018 08:34

Reddick написав: galex написав: Reddick написав: Sommer Цифры из оф. статистики. Пересекло границу 1.009млн, судя по реестру шенгена за 2012 год. Очень всё просто: население обнищало вот и не ездят. Если предложить людям платить за визы и вернуть старые зарплаты, или убрать зп и дать безвиз, почему-то мне кажется что большинство предпочтёт отнюдь не безвиз. Так себе здобуття. Цифры из оф. статистики. Пересекло границу 1.009млн, судя по реестру шенгена за 2012 год. Очень всё просто: население обнищало вот и не ездят. Если предложить людям платить за визы и вернуть старые зарплаты, или убрать зп и дать безвиз, почему-то мне кажется что большинство предпочтёт отнюдь не безвиз. Так себе здобуття.



где "обнищало и не ездят", если цифры того же порядка? 500 тыс за полгода из 45 млн и 400 тыс за полгода из 40(или сколько там нас сейчас) - с учетом трудностей с изготовлением паспортов это равнозначно.



про связь безвиза и зарплат - крайне странная реплика. тем более по реальному курсу у нас уже зп выше, чем в 2012



если по простому, безвиз это лучше, чем отсутствие безвиза. поэтому искать в его наличии негатив - зрадофилия головного мозга. где "обнищало и не ездят", если цифры того же порядка? 500 тыс за полгода из 45 млн и 400 тыс за полгода из 40(или сколько там нас сейчас) - с учетом трудностей с изготовлением паспортов это равнозначно.про связь безвиза и зарплат - крайне странная реплика. тем более по реальному курсу у нас уже зп выше, чем в 2012если по простому, безвиз это лучше, чем отсутствие безвиза. поэтому искать в его наличии негатив - зрадофилия головного мозга.

По реальному курсу ЗП сейчас выше? Ахахаха. В какой стране вы живёте то, точно же не в Украине. https://dpsu.gov.ua/ua/Vidkriti-dani/ а вот данные которые говорят что количество людей которые вопользовались безвизом упало в сравнении с 2012, и приводят цифры. Вывод простой: людей в ЕС катается сейчас меньше, чем в 2012 году. Впредь, если озвучиваете цифры- соизвольте источник информации добавить По реальному курсу ЗП сейчас выше? Ахахаха. В какой стране вы живёте то, точно же не в Украине.а вот данные которые говорят что количество людей которые вопользовались безвизом упало в сравнении с 2012, и приводят цифры. Вывод простой: людей в ЕС катается сейчас меньше, чем в 2012 году. Впредь, если озвучиваете цифры- соизвольте источник информации добавить

ну я от вас пока что даже цифр не видел ))по реальному курсу (можно взять хоть инфляционный паритет хоть currency board) курс 2012 был чуть более 12, грубо это в районе 250$. На данный момент чуть более 260 $ (декабрь я не беру, там будет средняя зп под 300, но по ней мерять нельзя)так что как бы вам не было прискорбно от этого факта, властям Украины удалось справиться и вывести экономику из того штопора, куда ее закинули попередныки-мародеры. после чего уже три года экономика страны и доходы населения демонстрируют рост.и как раз падение курса в 3 с лихвой раза должно было послужить уроком - что бывает когда искусственно держишь курс и разгоняешь маховик импорта. специально для тех, кому не дошло с первого раза, когда доллар прыгал с 5 на 8.