Підраховано, скільки українців уже скористалися безвізом...
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а почему ухудшение? за 2012 год выдали 1,28 млн. сколько поехало - неясно, будем считать что подавляющее большинство тех, кому выдали, чуть более миллиона. За полгода считаем чуть более 500 тыс.
за 2017, учитывая дату подписания плюс время необходимое на оформление, можно брать полгода. плюс "народ у нас нищий и зубожилый, поэтому очередь на загранпаспорта занимают с ночи"(с), то есть еще несколько месяцев куча желающих не могло получить чисто физически. я например по этой причине забил, еще с совка чуткое неприятие очередей, к сожалению вспомнил еще недавно, так бы за Усика в Ригу слетал поболеть.
За это время выдали более 5 млн паспортов, минус дети и пенсы это порядка четверти активного населения страны (в которой напомню по данным ООН 90% за чертой бедности). Причем вангую что к концу 2018 будет более 10 млн. Поехало 400 тыс. С учетом того что население страны уменьшилось где-то на 10% с 2012, цифры весьма близкие.
Sommer Цифры из оф. статистики. Пересекло границу 1.009млн, судя по реестру шенгена за 2012 год. Очень всё просто: население обнищало вот и не ездят. Если предложить людям платить за визы и вернуть старые зарплаты, или убрать зп и дать безвиз, почему-то мне кажется что большинство предпочтёт отнюдь не безвиз. Так себе здобуття.
Reddick написав:Sommer Цифры из оф. статистики. Пересекло границу 1.009млн, судя по реестру шенгена за 2012 год. Очень всё просто: население обнищало вот и не ездят. Если предложить людям платить за визы и вернуть старые зарплаты, или убрать зп и дать безвиз, почему-то мне кажется что большинство предпочтёт отнюдь не безвиз. Так себе здобуття.
где "обнищало и не ездят", если цифры того же порядка? 500 тыс за полгода из 45 млн и 400 тыс за полгода из 40(или сколько там нас сейчас) - с учетом трудностей с изготовлением паспортов это равнозначно.
про связь безвиза и зарплат - крайне странная реплика. тем более по реальному курсу у нас уже зп выше, чем в 2012
если по простому, безвиз это лучше, чем отсутствие безвиза. поэтому искать в его наличии негатив - зрадофилия головного мозга.
Reddick написав:Sommer Цифры из оф. статистики. Пересекло границу 1.009млн, судя по реестру шенгена за 2012 год. Очень всё просто: население обнищало вот и не ездят. Если предложить людям платить за визы и вернуть старые зарплаты, или убрать зп и дать безвиз, почему-то мне кажется что большинство предпочтёт отнюдь не безвиз. Так себе здобуття.
где "обнищало и не ездят", если цифры того же порядка? 500 тыс за полгода из 45 млн и 400 тыс за полгода из 40(или сколько там нас сейчас) - с учетом трудностей с изготовлением паспортов это равнозначно.
про связь безвиза и зарплат - крайне странная реплика. тем более по реальному курсу у нас уже зп выше, чем в 2012
если по простому, безвиз это лучше, чем отсутствие безвиза. поэтому искать в его наличии негатив - зрадофилия головного мозга.
По реальному курсу ЗП сейчас выше? Ахахаха. В какой стране вы живёте то, точно же не в Украине. https://dpsu.gov.ua/ua/Vidkriti-dani/ а вот данные которые говорят что количество людей которые вопользовались безвизом упало в сравнении с 2012, и приводят цифры. Вывод простой: людей в ЕС катается сейчас меньше, чем в 2012 году. Впредь, если озвучиваете цифры- соизвольте источник информации добавить
Reddick написав:Sommer Цифры из оф. статистики. Пересекло границу 1.009млн, судя по реестру шенгена за 2012 год. Очень всё просто: население обнищало вот и не ездят. Если предложить людям платить за визы и вернуть старые зарплаты, или убрать зп и дать безвиз, почему-то мне кажется что большинство предпочтёт отнюдь не безвиз. Так себе здобуття.
где "обнищало и не ездят", если цифры того же порядка? 500 тыс за полгода из 45 млн и 400 тыс за полгода из 40(или сколько там нас сейчас) - с учетом трудностей с изготовлением паспортов это равнозначно.
про связь безвиза и зарплат - крайне странная реплика. тем более по реальному курсу у нас уже зп выше, чем в 2012
если по простому, безвиз это лучше, чем отсутствие безвиза. поэтому искать в его наличии негатив - зрадофилия головного мозга.
По реальному курсу ЗП сейчас выше? Ахахаха. В какой стране вы живёте то, точно же не в Украине. https://dpsu.gov.ua/ua/Vidkriti-dani/ а вот данные которые говорят что количество людей которые вопользовались безвизом упало в сравнении с 2012, и приводят цифры. Вывод простой: людей в ЕС катается сейчас меньше, чем в 2012 году. Впредь, если озвучиваете цифры- соизвольте источник информации добавить
ну я от вас пока что даже цифр не видел )) по реальному курсу (можно взять хоть инфляционный паритет хоть currency board) курс 2012 был чуть более 12, грубо это в районе 250$. На данный момент чуть более 260 $ (декабрь я не беру, там будет средняя зп под 300, но по ней мерять нельзя)
так что как бы вам не было прискорбно от этого факта, властям Украины удалось справиться и вывести экономику из того штопора, куда ее закинули попередныки-мародеры. после чего уже три года экономика страны и доходы населения демонстрируют рост. и как раз падение курса в 3 с лихвой раза должно было послужить уроком - что бывает когда искусственно держишь курс и разгоняешь маховик импорта. специально для тех, кому не дошло с первого раза, когда доллар прыгал с 5 на 8.