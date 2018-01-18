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Міжбанк: долар знизили валютний аукціон і продажі ВКВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:34
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в понеділок відносно долара на 3,10 коп., на торгах вівторка зміцнився на 1,10 коп., опинившись на рівні 28,8648 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар знизили валютний аукціон і продажі ВКВ експортерами
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Додано: Вів 23 січ, 2018 18:34
Судя по заявленному объему аукциона, НБУ в курсе, что валюта экспортеров уже в стране и, сроки обязательной продажи заканчиваются.
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