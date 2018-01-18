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Apple може зупинити
виробництво iPhone X - ЗМІ

Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:39

Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Daily Mail.

Дивися повний текст Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:39

что хотят, то творят, черти.
а носить что будем- 8ки которые неотличимы от лоховских 6ок?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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