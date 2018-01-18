Про це повідомляє Daily Mail.
Дивися повний текст Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:39
Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ.
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:39
что хотят, то творят, черти.
а носить что будем- 8ки которые неотличимы от лоховских 6ок?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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