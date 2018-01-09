Apple може зупинити виробництво iPhone X - ЗМІ

Додано: Вів 23 січ, 2018 19:39

что хотят, то творят, черти.

а носить что будем- 8ки которые неотличимы от лоховских 6ок?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!