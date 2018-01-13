Кілька компаній в Одесі незаконно привласнили понад 100...

Додано: Сер 24 січ, 2018 00:31

Коммерческим директором предприятия является Алексей Коваленко – бывший директор Департамента ЖКХ Николаева

нынешний

Основателем и директором фирмы является является Гарник Погосян.

Так кто ж их посадит, если там рука руку моет?Согласно данным сервиса публичных закупок ProZorro, одесская строительная компания «Дорлидер» с января по декабрь 2016 года на подрядах Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета по ремонту дорог в городе заработала 91 миллион 940 тысяч гривен.. Заместителем у него работалруководитель Департамента Андрей Палько.«Карманная» фирма «Дорлидера» – ЧП «Південьдортех», тоже из Одессы, в прошлом году за ремонты дорог в Николаеве заработала 32 миллиона 578 тысяч гривен.Ранее «Південьдортех» называлось ЧП «Дорлидер» (ЕГРПОУ 32863396). Гарник Погосян в 2015 году также был директором этой фирмы,. Основал ЧП «Дорлидер» в 2004 году Араик Амирханян, который позже создал и ООО «СК «Дорлидер», из учредителей которого он вышел в 2011 году.Араика Амирханяна, основателя компании «Дорлидер», которая занимается ремонтом дорог, в Николаеве в том числе, полиция Киева объявила в розыск – его обвиняют в умышленном нанесении легких телесных повреждений.Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины.Сказано, что правоохранителям неизвестно, где он находится с 23 марта 2017 года. Поэтому его внесли в перечень лиц, которые скрываются от досудебного расследования.В Подмосковье тоже есть шарага с точно таким же названием ООО "СК "ДОРЛИДЕР" и такими же армянскими корнямиМеждународные аферисты