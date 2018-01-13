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Кілька компаній в Одесі незаконно
привласнили понад 100...

Кілька компаній в Одесі незаконно привласнили понад 100...
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:21

Кілька компаній в Одесі незаконно привласнили понад 100...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували механізм заподіяння шкоди критичній транспортній інфраструктурі - кілька компаній в Одесі незаконно привласнили за два роки понад 100 млн грн, передбачених на будівництво і ремонт автодоріг.

Дивися повний текст Кілька компаній в Одесі незаконно привласнили понад 100 млн грн, передбачених на автодороги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:21

Гениальная комбинация, крадем 100млн платим 37млн штраф(откат) итого 63млн навара.
Статью назвать надо коррупция процветает, и СБУ в доле.
Кого посадили? Где новость о том что украденное вернули в полном обьеме, и сверху заплатили штраф?
acidw1
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:31

acidw1
Так кто ж их посадит, если там рука руку моет? 8)

Согласно данным сервиса публичных закупок ProZorro, одесская строительная компания «Дорлидер» с января по декабрь 2016 года на подрядах Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета по ремонту дорог в городе заработала 91 миллион 940 тысяч гривен. Коммерческим директором предприятия является Алексей Коваленко – бывший директор Департамента ЖКХ Николаева. Заместителем у него работал нынешний руководитель Департамента Андрей Палько.

«Карманная» фирма «Дорлидера» – ЧП «Південьдортех», тоже из Одессы, в прошлом году за ремонты дорог в Николаеве заработала 32 миллиона 578 тысяч гривен. Основателем и директором фирмы является является Гарник Погосян. Ранее «Південьдортех» называлось ЧП «Дорлидер» (ЕГРПОУ 32863396). Гарник Погосян в 2015 году также был директором этой фирмы, но ее владельцем был житель российской Тюмени Завен Степанян. Основал ЧП «Дорлидер» в 2004 году Араик Амирханян, который позже создал и ООО «СК «Дорлидер», из учредителей которого он вышел в 2011 году.

Араика Амирханяна, основателя компании «Дорлидер», которая занимается ремонтом дорог, в Николаеве в том числе, полиция Киева объявила в розыск – его обвиняют в умышленном нанесении легких телесных повреждений.
Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Сказано, что правоохранителям неизвестно, где он находится с 23 марта 2017 года. Поэтому его внесли в перечень лиц, которые скрываются от досудебного расследования. http://nikvesti.com/news/incidents/115556

В Подмосковье тоже есть шарага с точно таким же названием ООО "СК "ДОРЛИДЕР" и такими же армянскими корнями https://basis.myseldon.com/ru/company/1145007000577

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