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Іспанія цього року почне перехід на 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:45
Пропонуємо до обговорення:
Технологічними партнерами Telefonica стануть ІТ-компанії Nokia і Ericsson.
Дивися повний текст Іспанія цього року почне перехід на 5G
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Додано: Вів 23 січ, 2018 22:45
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