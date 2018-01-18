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Іспанія цього року
почне перехід на 5G

Іспанія цього року почне перехід на 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:45

Іспанія цього року почне перехід на 5G

Пропонуємо до обговорення:
Технологічними партнерами Telefonica стануть ІТ-компанії Nokia і Ericsson.

Дивися повний текст Іспанія цього року почне перехід на 5G.
R2
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