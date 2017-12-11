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Американські біологи
виявили «цеглинки життя»

Американські біологи виявили «цеглинки життя»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:26

Американські біологи виявили «цеглинки життя»

Пропонуємо до обговорення:
Вони дають енергію, необхідну людині та іншим живим істотам для існування.

Дивися повний текст Американські біологи виявили «цеглинки життя».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:26

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antonivs3
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