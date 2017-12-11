Вони дають енергію, необхідну людині та іншим живим істотам для існування.
Дивися повний текст Американські біологи виявили «цеглинки життя».
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Додано: Сер 24 січ, 2018 00:26
Американські біологи виявили «цеглинки життя»
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Дивися повний текст Американські біологи виявили «цеглинки життя».
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:26
Четыре? А-Т, Г-Ц?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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