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Українців очікує чергове зростання
тарифів на ЖКП - експерт

Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 01:42

Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт

Пропонуємо до обговорення:
“Цього року варто очікувати нового подорожчання житлово-комунальних послуг, зокрема води”, — розповів він.

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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 01:43

просто оставлю это здесь, каждый пусть лишний раз подумает

Ктото опять получает газ нашарик, пока пересичный платит рынково

Нафтогаз требует у Кабмина 110 миллиардов

Речь идет о компенсации расходов, связанных с выполнением специальных обязательств, которые были возложены на компании Кабинетом министров, в соответствии с положениями закона "О рынке природного газа" и решений украинских судов.

"Текущая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних 2 лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд гривен", - говорит председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, поставляя значительные объемы газа определенным правительством компаниям вопреки внутренним процедурам отбора контрагентов, Нафтогаз получил только 20% средств за поставленный им газ.
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