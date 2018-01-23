“Цього року варто очікувати нового подорожчання житлово-комунальних послуг, зокрема води”, — розповів він.
Дивися повний текст Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 01:42
Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт
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Дивися повний текст Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт.
Додано: Сер 24 січ, 2018 01:43
просто оставлю это здесь, каждый пусть лишний раз подумает
Ктото опять получает газ нашарик, пока пересичный платит рынково
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
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