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У Швейцарії робота звільнили з магазину за тупість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 08:52
Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії в мережі супермаркетів Margiotta Food & Wine керівництво прийняло рішення відмовитися від робота Pepper на ім'я Фабіо.
Дивися повний текст У Швейцарії робота звільнили з магазину за тупість
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Додано: Сер 24 січ, 2018 08:52
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