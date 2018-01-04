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У Швейцарії робота звільнили
з магазину за тупість

У Швейцарії робота звільнили з магазину за тупість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 08:52

У Швейцарії робота звільнили з магазину за тупість

Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії в мережі супермаркетів Margiotta Food & Wine керівництво прийняло рішення відмовитися від робота Pepper на ім'я Фабіо.

Дивися повний текст У Швейцарії робота звільнили з магазину за тупість.
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