Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв
Дивися повний текст У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 10:24
У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії
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Дивися повний текст У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії.
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:25
Все время было и будет дешевле, чем в Европе, министр только сейчас понял?! А народ все оплачивает за свой счёт, вот что обидно!
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:55
Разворот на 180 градусов, теперь в правительстве и около все будут обосновывать выгоду и огромный гешефт.
Додано: Сер 24 січ, 2018 11:16
Це називається оптимізмом, коли в програшній ситуаціі бачать позитив, але для народу гнати треба цих оптимістів і брати реалістів, а не балаболів для яких " все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо"!
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