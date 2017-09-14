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У "Нафтогазі" назвали вигоди
закупівлі газу у Росії

У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:24

У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв

Дивися повний текст У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:25

Все время было и будет дешевле, чем в Европе, министр только сейчас понял?! А народ все оплачивает за свой счёт, вот что обидно!
estetik119
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:29

Конечно выгодно, когда тебя заставили.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:55

Разворот на 180 градусов, теперь в правительстве и около все будут обосновывать выгоду и огромный гешефт.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:16

Це називається оптимізмом, коли в програшній ситуаціі бачать позитив, але для народу гнати треба цих оптимістів і брати реалістів, а не балаболів для яких " все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо"!
bobo
 
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