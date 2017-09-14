Вот только трофеи постепенно вырабатывают свой ресурс... трубы водоснабжения, мосты, детсады, школы, атомные электростанции.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:52
Вот только трофеи постепенно вырабатывают свой ресурс... трубы водоснабжения, мосты, детсады, школы, атомные электростанции.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 24 січ, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:22
Re: У
Продовжую і буду продовжувати. Я за торгівлю, навіть з Лугандоном. В рамках розумного, звісно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:26
Re: звисно
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:31
Re: У
Тож я дивлюсь, як російські пенсионери, мріючи про індексацію пенсій, вперто голосують за Путлера, якій з їхніх же пенсій грається у війнушку то на Донбасі, то в Сирії. Ще й ватних тролів годують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:43
Re: У
Вы искажаете принятую на форуме классификацию:
"Ватаны" (они же "ватники") - сторонники "совка" (СССР) и России, поэтому они по определению не могут отказываться от российских товаров.
"Вышиватники" - сторонники только украинского, именно они, по определению, требуют отказа от всего "совкового" и российского.
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:53
Re: У
Я про це й кажу. Вони тільки й можуть, що тролити - А чого це ви, патріоти, купує в агресора?-. От зверніть увагу - ті, кого місцеві ватани називають порохоботами, ніколи таке не писали і не напишуть. Пишуть самі ватани, в тому числі і вататролі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 24 січ, 2018 16:53
Re: У
Конечно не напишут. Это противоречит установкам их главнокомандующего, ведущего гибридную (очень-очень такую гибридную) войну. В частности уничтожая зубы детей агрессора, а теперь ещё и опустошая его газовые месторождения.
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:06
Re: У
От наглядна ілюстрація. Хто проти торгівлі? Той, хто пукани рвав проти Асоціації при Януковичі, зараз рвуть пукани проти торгівлі з РФ.
Чого так? Бо так гірше для України, яку вони ненавидять від всього серця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:31
Нафтогаз неоднократно заявлял, что если условия от Газпрома будут приемлемыми, то будут покупать у него.
Пока Газпром хотел 50 миллиардов долларов и оплату лугандонского газа - условия, понятное дело, были неприемлемыми.
А когда Газпрому укоротили хотелки - почему бы и не купить?
Востаннє редагувалось Sommer в Сер 24 січ, 2018 18:35, всього редагувалось 1 раз.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:34
С таким же успехом можно:
А кто за торговлю с рфией?
Оппоблок.
Потому что они любят Украину всем сердцем.
)))))
Что-то намудрили...
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