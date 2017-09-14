RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Нафтогазі" назвали вигоди
закупівлі газу у Росії

У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:52

  lapay написав: СРСР ми вже перемогли - так що трофеями користуємось цілком законно.

Вот только трофеи постепенно вырабатывают свой ресурс... трубы водоснабжения, мосты, детсады, школы, атомные электростанции.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 24 січ, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6433
З нами з: 30.11.11
Подякував: 593 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:22

Re: У

  Грйс-мэн написав:А вы лично уже отключились от газа, или всё ещё продолжаете спонсировать Коломойского и Путина?

Продовжую і буду продовжувати. Я за торгівлю, навіть з Лугандоном. В рамках розумного, звісно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 01.08.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:26

Re: звисно

  lapay написав:Продовжую і буду продовжувати. Я за торгівлю, навіть з Лугандо

Оплачивать агрессию неразумно.
sal
 
Заблокований
Повідомлень: 1990
З нами з: 25.03.16
Подякував: 265 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:31

Re: У

  sal написав:Оплачивать агрессию неразумно.

Тож я дивлюсь, як російські пенсионери, мріючи про індексацію пенсій, вперто голосують за Путлера, якій з їхніх же пенсій грається у війнушку то на Донбасі, то в Сирії. Ще й ватних тролів годують. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 01.08.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:43

Re: У

  lapay написав:Хай самі ватани відмовляються, а не тільки триндять про ахресора на форумах.

Вы искажаете принятую на форуме классификацию:

"Ватаны" (они же "ватники") - сторонники "совка" (СССР) и России, поэтому они по определению не могут отказываться от российских товаров.

"Вышиватники" - сторонники только украинского, именно они, по определению, требуют отказа от всего "совкового" и российского.
yanyura
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 09.01.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:53

Re: У

  yanyura написав:Ватаны" (они же "ватники") - сторонники "совка" (СССР) и России, поэтому они по определению не могут отказываться от российских товаров.

Я про це й кажу. Вони тільки й можуть, що тролити - А чого це ви, патріоти, купує в агресора?-. От зверніть увагу - ті, кого місцеві ватани називають порохоботами, ніколи таке не писали і не напишуть. Пишуть самі ватани, в тому числі і вататролі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 01.08.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:53

Re: У

  lapay написав:От зверніть увагу - ті, кого місцеві ватани називають порохоботами, ніколи таке не писали і не напишуть.

Конечно не напишут. Это противоречит установкам их главнокомандующего, ведущего гибридную (очень-очень такую гибридную) войну. В частности уничтожая зубы детей агрессора, а теперь ещё и опустошая его газовые месторождения.
fokus
 
Повідомлень: 107
З нами з: 19.03.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:06

Re: У

  fokus написав:Конечно не напишут. Это противоречит установкам их главнокомандующего, ведущего гибридную (очень-очень такую гибридную) войну. В частности уничтожая зубы детей агрессора, а теперь ещё и опустошая его газовые месторождения.

От наглядна ілюстрація. Хто проти торгівлі? Той, хто пукани рвав проти Асоціації при Януковичі, зараз рвуть пукани проти торгівлі з РФ.
Чого так? Бо так гірше для України, яку вони ненавидять від всього серця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 01.08.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:31

  yanyura написав:Сперва было на всех уровнях (включая Президента):
- Мы уже год не покупаем газ у России!
- Мы уже 1,5 года обходимся без российского газа!
- Мы 2 года живем без российского газа!

Теперь:
Также Коболев отметил, что покупка газа у “Газпрома” – это обязательство “Нафтогаза” согласно решению Стокгольмского арбитража, но вместе с тем – это выгодно и для Украины.



Нафтогаз неоднократно заявлял, что если условия от Газпрома будут приемлемыми, то будут покупать у него.

Пока Газпром хотел 50 миллиардов долларов и оплату лугандонского газа - условия, понятное дело, были неприемлемыми.

А когда Газпрому укоротили хотелки - почему бы и не купить?
Востаннє редагувалось Sommer в Сер 24 січ, 2018 18:35, всього редагувалось 1 раз.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 07.04.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:34

С таким же успехом можно:
А кто за торговлю с рфией?
Оппоблок.
Потому что они любят Украину всем сердцем.

)))))
Что-то намудрили...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19121
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по...
R2 » Сер 24 січ, 2018 13:04
3 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 14:47
galex
В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини...
R2 » Вів 23 січ, 2018 09:40
5 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 20:32
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 220, 221, 222
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2217 97486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 20:58
detroytred
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.