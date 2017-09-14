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У "Нафтогазі" назвали вигоди
закупівлі газу у Росії

У "Нафтогазі" назвали вигоди закупівлі газу у Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 07:23

Re: У

  lapay написав:Тож я дивлюсь, як російські пенсионери, мріючи про індексацію пенсій, вперто голосують за Путлера, якій з їхніх же пенсій грається у війнушку то на Донбасі, то в Сирії.


С учетом того, что российские пенсии в пять раз выше украинских - это объяснимо. Даже при условии, что цены на продукты в РФ вдвое выше...
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