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При введенні податку на виведений
капітал втрати бюджету...

При введенні податку на виведений капітал втрати бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:08

При введенні податку на виведений капітал втрати бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
Податку на виведений капітал доведеться замінити собою два інші податки.

Дивися повний текст При введенні податку на виведений капітал втрати бюджету можуть перевищити 80 млрд грн - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:08

Что еще может сказать налоговик, который так или иначе сидит на "потоке"?
Всё пропало, не трогайте, пусть будет как есть))
fishman
 
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