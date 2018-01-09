Податку на виведений капітал доведеться замінити собою два інші податки.
Дивися повний текст При введенні податку на виведений капітал втрати бюджету можуть перевищити 80 млрд грн - експерт.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 11:08
При введенні податку на виведений капітал втрати бюджету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При введенні податку на виведений капітал втрати бюджету можуть перевищити 80 млрд грн - експерт.
Додано: Сер 24 січ, 2018 11:08
Что еще может сказать налоговик, который так или иначе сидит на "потоке"?
Всё пропало, не трогайте, пусть будет как есть))
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