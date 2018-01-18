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Bitcoin за добу
подорожчав на 4,6%

Bitcoin за добу подорожчав на 4,6%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:10

Bitcoin за добу подорожчав на 4,6%

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Bitcoin за добу подорожчала на 4,56% до 11,025 тис. доларів.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 4,6%.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:10

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