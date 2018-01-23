За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар...

Министр культуры Нищук слетал в Цюрих бизнес-классом и возпользовался VIP-сервисом

Министр культуры Евгений Нищук перед вылетом в Украину из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.



В частности, министра в сопровождении сотрудника аэропорта на BMW доставили к самолету. Вероятно, он воспользовался и другими услугами, которые предлагаются в аэропорту VIP-клиентам.



С перечнем и стоимостью таких услуг можно ознакомиться на сайте аэропорта, отмечает агентство.



Так, трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, такая услуга для каждой дополнительной персоны будет стоить 180 CFH. На фотографии видно, что Нищук был в сопровождении двух женщин, поэтому, вероятно, такая поездка в аэропорту стоила 790 CFH, то есть около 24 тысяч гривен. И это только трансфер. Например, еще есть услуга пребывания в лаунж-зоне, которая стоит 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения — так же 150 CFH.



Также из источников агентству стало известно, что летел министр бизнес-классом авиакомпании МАУ. Билет на одного (Киев-Цюрих-Киев) стоит более 42 000 гривен.Еще один интересный момент. На фото видно, что в руках министр держит бумажный пакет с надписью Caviar House & Prunier — известной в кругах ценителей дорогих рыбных деликатесов марки. Марка позиционирует свою продукцию как элитную, изготовленную по старинным рецептам, которые когда-то использовались только для приготовления морепродуктов для коронованных особ. Сто граммов филе красной рыбы от этого производителя в среднем стоит 35 евро (например, столько стоит 100 граммов филе лосося «Царь Николай»). Если же говорить о черной икре, ради которой гурманы и посещают магазин этой марки, то стоимость стартует примерно от 69 евро за баночку в 30 граммов. Однако, здесь речь идет не о дорогом сорте. По желанию можно приобрести 30 граммов икры и за 160 евро.



Также сообщается, что Нищук находился в Швейцарии в официальной командировке — участвовал в конференции министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.