Прогноз експерта означає, що максимум за два роки біткойн втратить близько 90% від нинішньої вартості.
Дивися повний текст Біткойн втратить 90% вартості - експерт.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 11:18
Біткойн втратить 90% вартості - експерт
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Дивися повний текст Біткойн втратить 90% вартості - експерт.
Додано: Сер 24 січ, 2018 11:18
Про біткоін не говорить тільки лінивий або розумний, всі решта " в темі"!
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