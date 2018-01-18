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Біткойн втратить 90%
вартості - експерт

Біткойн втратить 90% вартості - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:18

Біткойн втратить 90% вартості - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз експерта означає, що максимум за два роки біткойн втратить близько 90% від нинішньої вартості.

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R2
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Про біткоін не говорить тільки лінивий або розумний, всі решта " в темі"!
bobo
 
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Мавродии потешается.
dmitry_pasmore
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