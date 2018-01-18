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Уряд вирішив збільшити вартість
харчування в дитячих садках

Уряд вирішив збільшити вартість харчування в дитячих садках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:23

Уряд вирішив збільшити вартість харчування в дитячих садках

Пропонуємо до обговорення:
Якщо не підвищувати вартість харчування, то діти будуть недоїдати, пояснюють чиновники.

Дивися повний текст Уряд вирішив збільшити вартість харчування в дитячих садках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:23

А может правительство простимулирует рождаемость, и профинансирует все затраты на ребенка дошкольного возраста?
acidw1
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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