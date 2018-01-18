Якщо не підвищувати вартість харчування, то діти будуть недоїдати, пояснюють чиновники.
Дивися повний текст Уряд вирішив збільшити вартість харчування в дитячих садках.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 11:23
Уряд вирішив збільшити вартість харчування в дитячих садках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд вирішив збільшити вартість харчування в дитячих садках.
Додано: Сер 24 січ, 2018 11:23
А может правительство простимулирует рождаемость, и профинансирует все затраты на ребенка дошкольного возраста?
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