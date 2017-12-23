Південна Корея посилює заходи контролю ринку криптовалют.
Дивися повний текст Південна Корея посилює контроль криптовалют, Японія не поспішає запускати ф'ючерси на біткойн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 12:51
Південна Корея посилює контроль криптовалют, Японія не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Південна Корея посилює контроль криптовалют, Японія не поспішає запускати ф'ючерси на біткойн.
Додано: Сер 24 січ, 2018 12:51
Все эти меры - бессмысленный бред! Эти регуляторы думают, что криптовалюту можно только купить на ими регулируемых биржах, что ли? Криптовалюту можно купить на нерегулируемых биржах (а такие были и всегда будут!), обменять в обменках (т е купить в магазине крипты при помощи обыкновенных банковских карт), купить у частного лица, намайнить, получить бесплатно при раздаче (airdrops) как это делаю я (получаю одну крипту нашару, а потом легко меняю на другую, на тот же биткоин, например), заработать, работая по найму!
реклама
|