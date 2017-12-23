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Південна Корея посилює контроль
криптовалют, Японія не...

Південна Корея посилює контроль криптовалют, Японія не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 12:51

Південна Корея посилює контроль криптовалют, Японія не...

Пропонуємо до обговорення:
Південна Корея посилює заходи контролю ринку криптовалют.

Дивися повний текст Південна Корея посилює контроль криптовалют, Японія не поспішає запускати ф'ючерси на біткойн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 12:51

Все эти меры - бессмысленный бред! Эти регуляторы думают, что криптовалюту можно только купить на ими регулируемых биржах, что ли? Криптовалюту можно купить на нерегулируемых биржах (а такие были и всегда будут!), обменять в обменках (т е купить в магазине крипты при помощи обыкновенных банковских карт), купить у частного лица, намайнить, получить бесплатно при раздаче (airdrops) как это делаю я (получаю одну крипту нашару, а потом легко меняю на другую, на тот же биткоин, например), заработать, работая по найму!
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:09

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vicmen
 
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