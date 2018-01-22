Через міграційні процеси значно підвищилася середня зарплата в Закарпатській області
Дивися повний текст В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по Україні.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 13:04
В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по Україні.
Додано: Сер 24 січ, 2018 14:47
плюс уезжают по большей части низкоквалифицированные, а если челу в районе 10ки и выше платят то он уже думает да нафиг куда ехать. это тоже влияет на подъем средней зарплаты.
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