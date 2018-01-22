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В Держслужбі зайнятості назвали
професії-аутсайдери по...

В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 13:04

В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по...

Пропонуємо до обговорення:
Через міграційні процеси значно підвищилася середня зарплата в Закарпатській області

Дивися повний текст В Держслужбі зайнятості назвали професії-аутсайдери по Україні.
R2
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"Потому что есть безвиз...."
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:47

плюс уезжают по большей части низкоквалифицированные, а если челу в районе 10ки и выше платят то он уже думает да нафиг куда ехать. это тоже влияет на подъем средней зарплаты.
galex
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